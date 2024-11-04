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Алекс Перейра посетил родное индейское племя и исполнил традиционный танец

Алекс Перейра посетил родное индейское племя и исполнил традиционный танец
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра посетил родное племя индейцев Патаксо в Бразилии и исполнил традиционный танец.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 6 октября в Солт-Лейк-Сити на турнире UFC 307, Алекс Перейра разделил октагон с топовым американским бойцом Халилом Раунтри. Бой завершился победой бразильского бойца техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Алексу 37 лет. На профессиональном уровне Поатан дебютировал в 2015 году, а контракт с UFC он подписал в сентябре 2021 года. В своём рекорде он имеет 12 побед и два поражения.

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