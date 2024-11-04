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Российские боксёры завоевали пять золотых медалей на первенстве мира в Черногории

Российские боксёры завоевали пять золотых медалей на первенстве мира в Черногории
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Российские боксёры завоевали восемь медалей, в том числе пять золотых, на молодёжном чемпионате мира в Будве (Черногория), организованном Международной ассоциацией бокса (IBA). Как сообщает пресс-служба IBA, в активе спортсменов из России пять высших наград, две серебряные и одна бронзовая.

Чемпионами мира в своих весовых категориях стали Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Платон Козлов (до 60 кг), Руслан Шихмамбетов (до 80 кг), Снежана Кузнецова (до 52 кг) и Диана Сикстус (до 54 кг). Серебряные награды завоевали Алексей Гуков (до 71 кг) и Камиль Джамаев (до 86 кг). Бронзовая медаль в активе Софьи Душиной (свыше 81 кг).

Общий призовой фонд турнира составил $ 500 тыс.

Видео: Самый юный чемпион по боксу

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