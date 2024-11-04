Александр Поветкин стал отцом в третий раз

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе россиянин Александр Поветкин (36-3-1, 25 KO) стал отцом в третий раз. Спортсмен сообщил в социальных сетях о рождении мальчика, которого назвали Мироном.

Александру Поветкину 45 лет. Россиянин, победитель Олимпийских игр – 2004, дебютировал на профессиональном ринге в 2005 году и в августе 2011-го сразился за вакантный регулярный титул WBA, победив единогласным судейским решением узбекистанца Руслана Чагаева.

В октябре 2013 года Поветкин сразился за титулы WBA Super, IBF и WBO с лидером дивизиона украинцем Владимиром Кличко и проиграл единогласным решением.

В сентябре 2018-го россиянин бросил вызову звёздному британцу Энтони Джошуа, но уступил техническим нокаутом в седьмом раунде. Завершил карьеру в 2021 году.