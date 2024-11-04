Промоутер Дюбуа сделал заявление о следующем поединке британца

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона IBF в супертяжёлом весе британца Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO), высказался о следующем выступлении подопечного.

«Даниэль готовится к поединку в феврале. Не думаю, что это будет Джошуа. Дюбуа – чемпион, и его не должны беспокоить намерения соперников. Главное то, чего хочет он. Мы рассматриваем другие варианты. И скоро сделаем анонс», — приводит слова Уоррена пресс-служба Queensberry Promotions.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре в Лондоне (Великобритания), Дюбуа нокаутировал в пятом раунде двукратного чемпиона мира соотечественника Энтони Джошуа.

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