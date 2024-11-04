Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Промоутер Дюбуа сделал заявление о следующем поединке британца

Промоутер Дюбуа сделал заявление о следующем поединке британца
Комментарии

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона IBF в супертяжёлом весе британца Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO), высказался о следующем выступлении подопечного.

«Даниэль готовится к поединку в феврале. Не думаю, что это будет Джошуа. Дюбуа – чемпион, и его не должны беспокоить намерения соперников. Главное то, чего хочет он. Мы рассматриваем другие варианты. И скоро сделаем анонс», — приводит слова Уоррена пресс-служба Queensberry Promotions.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре в Лондоне (Великобритания), Дюбуа нокаутировал в пятом раунде двукратного чемпиона мира соотечественника Энтони Джошуа.

Материалы по теме
Леннокс Льюис оценил выступление Дюбуа в поединке с Энтони Джошуа

Даниэль Дюбуа уничтожил торт с изображением Энтони Джошуа

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android