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Диллиан Уайт: Джошуа не чувствует себя победителем, его больше нет

Диллиан Уайт: Джошуа не чувствует себя победителем, его больше нет
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Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт высказался о досрочном поражении бывшего соперника Энтони Джошуа в поединке с действующим обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

«Джошуа больше не может делать то, что делал раньше. Он не может улучшиться. Даже и не знаю, с чем это сравнить, чтобы не перейти границы.

Возникает ощущение, что Джошуа больше нет. Он уже не так хорош и не чувствует себя победителем. Я вижу конец его пути, хотя сам боец никогда его не видит. Всё просто», — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу talkSPORT Boxing.

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