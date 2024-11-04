Анкалаев — о Перейре: обещаю, изобью этого парня и нокаутирую

Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев высказался об ожидаемом поединке с действующим чемпионом бразильцем Алексом Перейрой.

«Обещаю всем своим друзьям, я изобью этого парня и нокаутирую его», — написал Анкалаев в социальной сети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Перейра на UFC 307 победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.

Ранее Анкалаев заявил о готовности сразиться с Перейрой на турнире UFC 310 в январе.