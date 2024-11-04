Тренер Джона Джонса ответил, должен ли американец драться с Аспиналлом

Брэндон Гибсон, тренер действующего обладателя титула чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Джона Джонса, не считает, что его подопечный обязан драться с первым номером рейтинга британцем Томом Аспиналлом.

«Всегда найдётся первый претендент. Нет идеального времени для того, чтобы уйти. Кто-то скажет: «Ты ведь не подрался с этим парнем». Это не имеет значения для меня», — приводит слова Гибсона издание MMA Fighting.

Напомним, 17 ноября на турнире UFC 309 в Нью-Йорке (США) Джонс сразится с соотечественником Стипе Миочичем.

Джонс не выступал с марта 2023 года, когда на UFC 285 завоевал вакантный титул, досрочно остановив в первом раунде француза Сириля Гана. Миочич не дрался с марта 2021 года, когда на UFC 270 проиграл нокаутом в реванше с камерунцем Фрэнсисом Нганну, лишившись титула.