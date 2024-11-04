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Тренер Махачева и Хабиба назвал самого талантливого бойца, которого он тренировал

Тренер Махачева и Хабиба назвал самого талантливого бойца, которого он тренировал
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Хавьер Мендес, тренер чемпионов UFC Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, назвал самого талантливого бойца, которого он тренировал.

«Я считаю Усмана [Нурмагомедова] одним из лучших бойцов вне зависимости от веса, у него есть все качества. Он самый талантливый из тех, кого я тренировал.

Попадёт ли он в UFC? Я не знаю. Но его будут считать одним из величайших, то, что он делает в клетке, уникально. Я не видел, чтобы кто-то повторял его проходы, его движения, он невероятен», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре на турнире PFL, Усман Нурмагомедов победил единогласным решением соотечественника Александра Шаблия.

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