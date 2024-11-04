Тренер Бивола: сказал Диме после девятого раунда, что поединок с Бетербиевым выигран

Геннадий Машьянов, тренер бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, высказался о поражении подопечного в поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Напомним, бой состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

«Я пересмотрел этот поединок далеко не один раз, причём и в замедленном повторе, и в разных последовательностях — с первого по 12-й раунд и в обратном направлении. В общем, по-всякому смотрел и досконально изучал каждый раунд. Я и во время боя ещё после девятого раунда сказал Диме, что поединок выигран. Говорил, что ему нужно действовать спокойно, что не надо выпрыгивать из штанов, что нужно спокойно доработать, и всё будет в порядке», — цитирует Машьянова «Матч ТВ».