Наоя Иноуэ подписал контракт с Турки Аль аш-Шейхом на $ 19,5 млн — Yahoo Japan

Член рейтинга pound-for-pound японский боксёр Наоя Иноуэ (28-0, 25 KO) подписал контракт с саудовским промоутером Турки Аль аш-Шейхом, сообщает издание Yahoo Japan.

Сумма соглашения составляет $ 19,5 млн. Количество боёв и место их проведения не сообщаются.

Наое Иноуэ 31 год. Японец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), абсолютным чемпионом в легчайшем (до 55,3 кг) и втором легчайшем дивизионе (до 55,3 кг).

24 декабря в Токио Иноуэ проведёт защиту всех четырёх титулов во втором легчайшем весе против австралийца Сэма Гудмана (19-0, 8 KO).