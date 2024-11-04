«Ержан, вставай». Рахмонов подшутил над Илией Топурией

Непобеждённый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов подшутил над действующим обладателем титула организации в полулёгком весе (до 65 кг) грузином Илией Топурией.

«Ержан, вставай. Слышал, Топурия хочет драться со мной. Я мог бы подраться с ним одной рукой», — написал Рахмонов в социальных сетях.

В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) Топурия нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

Рахмонов, как ожидается, на UFC 310 в Лас-Вегасе (США) сразится за временный титул в полусреднем дивизионе (до 77 кг). Соперник пока не определён.

Материалы по теме Белал Мухаммад отреагировал на титульный статус боя Шавката Рахмонова на UFC 310

Будущий чемпион UFC из Казахстана. Каким был путь Рахмонова