Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ержан, вставай». Рахмонов подшутил над Илией Топурией

«Ержан, вставай». Рахмонов подшутил над Илией Топурией
Комментарии

Непобеждённый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов подшутил над действующим обладателем титула организации в полулёгком весе (до 65 кг) грузином Илией Топурией.

«Ержан, вставай. Слышал, Топурия хочет драться со мной. Я мог бы подраться с ним одной рукой», — написал Рахмонов в социальных сетях.

В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) Топурия нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

Рахмонов, как ожидается, на UFC 310 в Лас-Вегасе (США) сразится за временный титул в полусреднем дивизионе (до 77 кг). Соперник пока не определён.

Материалы по теме
Белал Мухаммад отреагировал на титульный статус боя Шавката Рахмонова на UFC 310

Будущий чемпион UFC из Казахстана. Каким был путь Рахмонова

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android