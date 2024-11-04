«Ержан, вставай». Рахмонов подшутил над Илией Топурией

Непобеждённый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов подшутил над действующим обладателем титула организации в полулёгком весе (до 65 кг) грузином Илией Топурией.
«Ержан, вставай. Слышал, Топурия хочет драться со мной. Я мог бы подраться с ним одной рукой», — написал Рахмонов в социальных сетях.
В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) Топурия нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.
Рахмонов, как ожидается, на UFC 310 в Лас-Вегасе (США) сразится за временный титул в полусреднем дивизионе (до 77 кг). Соперник пока не определён.
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