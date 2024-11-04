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Фахретдинов ответил на критику Кормье, назвавшего его «идиотом»

Фахретдинов ответил на критику Кормье, назвавшего его «идиотом»
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Российский полусредневес UFC Ринат Фахретдинов отреагировал на критику бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях и члена Зала славы американца Даниэля Кормье.

Напомним, ранее Кормье заявил, что Фахретдинов проиграл в своём бою на UFC 308, и назвал его «идиотом» за реакцию на результат.

«Похоже, он сделал ставку на соперника, которая не зашла. Мне мой бой понравился. Вы же хотели «не одеяло». Вот вам «не одеяло». Не угодишь. Но меня критика не задела, Кормье не близкий мне человек», — приводит слова Фахретдинова издание MMA.Metaratings.ru.

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