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Бернард Хопкинс ответил, считает ли победу Бетербиева над Биволом заслуженной

Бернард Хопкинс ответил, считает ли победу Бетербиева над Биволом заслуженной
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Бернард Хопкинс прокомментировал результат боя за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

«Считаю, что победил сильнейший. Это был близкий бой, но выиграл тот, кто был лучше. Я не имею ничего против результата. И я неоднократно пересмотрел бой», — сказал Хопкинс в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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