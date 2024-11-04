Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джо Роган: Топурия — новая звезда UFC, у него нет слабостей

Джо Роган: Топурия — новая звезда UFC, у него нет слабостей
Комментарии

Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался о действующем чемпионе организации в полулёгком весе (до 65 кг) грузине Илии Топурии.

«Илия чертовски быстр. Скорости ему не занимать. У него вообще нет слабых сторон. Вот в чём суть. Поэтому я считаю его новой звездой. Некоторые считают, что Топурия – лучший боец вне весовой категории», – сказал Роган на своём подкасте.

Илии Топурии 27 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

Материалы по теме
«Ержан, вставай». Рахмонов подшутил над Илией Топурией
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android