Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арнольд Аллен заявил о желании провести бой с Яиром Родригесом

Арнольд Аллен заявил о желании провести бой с Яиром Родригесом
Арнольд Аллен
Аудио-версия:
Комментарии

30-летний британский полулегковес UFC Арнольд Аллен заявил о желании провести бой против бывшего обладателя временного титула в этом весе, 32-летнего мексиканца Яира Родригеса.

«Я нахожусь в поисках вариантов для следующего боя и хотел выступить в декабре, но по ряду причин это не удалось организовать. Сейчас займусь залечиванием небольших травм, ничего серьёзного там нет, но надо этому уделить время. Потому уже в первом квартале 2025 года я планирую вернуться в клетку.

Бой с Яиром Родригесом был бы самым идеальным вариантом для меня. Готов подраться с ним в Мексике, но я слышал, что в марте 2025 года в Лондоне пройдёт крупный турнир, и для меня, конечно, очень круто было бы провести бой именно там.

Родригес очень сильный боец, он долгое время присматривался к топовым претендентам, но затем включился в титульную гонку. Уверен, он ещё наведёт шума. Это топовый боец — и таковым же считаю и я себя, поэтому наш поединок стал бы настоящим украшением», — приводит слова Аллена MMA Fighting.

Материалы по теме
UFC предложил Анкалаеву три возможные даты следующего боя
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android