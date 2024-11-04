Арнольд Аллен заявил о желании провести бой с Яиром Родригесом

30-летний британский полулегковес UFC Арнольд Аллен заявил о желании провести бой против бывшего обладателя временного титула в этом весе, 32-летнего мексиканца Яира Родригеса.

«Я нахожусь в поисках вариантов для следующего боя и хотел выступить в декабре, но по ряду причин это не удалось организовать. Сейчас займусь залечиванием небольших травм, ничего серьёзного там нет, но надо этому уделить время. Потому уже в первом квартале 2025 года я планирую вернуться в клетку.

Бой с Яиром Родригесом был бы самым идеальным вариантом для меня. Готов подраться с ним в Мексике, но я слышал, что в марте 2025 года в Лондоне пройдёт крупный турнир, и для меня, конечно, очень круто было бы провести бой именно там.

Родригес очень сильный боец, он долгое время присматривался к топовым претендентам, но затем включился в титульную гонку. Уверен, он ещё наведёт шума. Это топовый боец — и таковым же считаю и я себя, поэтому наш поединок стал бы настоящим украшением», — приводит слова Аллена MMA Fighting.