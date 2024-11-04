UFC предложил Анкалаеву три возможные даты следующего боя

Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев рассказал о ходе переговоров по организации следующего поединка, который, как ожидается, состоится против бразильца Алекса Перейры.

«Мне предложили три даты в декабре, феврале и марте, и я на всё согласился. Собираюсь победить нокаутом, поэтому у меня нет проблем», — написал Анкалаев в социальной сети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александра Ракича. Перейра на UFC 307 победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.