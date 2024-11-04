Александр Романов вызвал на бой Деррика Льюиса

Молдавский тяжеловес UFC Александр Романов бросил вызов американскому экс-претенденту на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Деррику Льюису.

«Очень надеюсь, что наш поединок в конце концов состоится. Лично мне был бы очень интересен такой бой, потому что Льюис имеет очень известное бойцовское имя, и он крупный и мощный парень. Такой бой стал бы для меня настоящей проверкой», — сказал Романов во время послематчевой пресс-конференции турнира UFC Fight Night 246 в Эдмонтоне (Канада).

Напомним, в ночь со 2 на 3 ноября на турнире UFC Fight Night 246 Романов одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Родриго Насименто.