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Александр Романов вызвал на бой Деррика Льюиса

Александр Романов вызвал на бой Деррика Льюиса
Александр Романов
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Молдавский тяжеловес UFC Александр Романов бросил вызов американскому экс-претенденту на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Деррику Льюису.

«Очень надеюсь, что наш поединок в конце концов состоится. Лично мне был бы очень интересен такой бой, потому что Льюис имеет очень известное бойцовское имя, и он крупный и мощный парень. Такой бой стал бы для меня настоящей проверкой», — сказал Романов во время послематчевой пресс-конференции турнира UFC Fight Night 246 в Эдмонтоне (Канада).

Напомним, в ночь со 2 на 3 ноября на турнире UFC Fight Night 246 Романов одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Родриго Насименто.

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