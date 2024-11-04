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Журналист представил медицинский отчёт, разоблачающий скандальную боксёршу Иман Хелиф

Журналист представил медицинский отчёт, разоблачающий скандальную боксёршу Иман Хелиф
Иман Хелиф
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Французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал попавший ему в руки отчёт о гендерном тесте олимпийской чемпионки 2024 года по боксу из Алжира Иман Хелиф, который она прошла в 2023 году. Согласно медицинским заключениям, у спортсменки выявлено наличие тестикул и микропениса.

В клиническом отчёте также указано, что МРТ определила, что у спортсменки не было матки, но вместо этого имелись внутренние яички и «микропенис», напоминающий увеличенный клитор. Хромосомный тест также подтвердил, что у Хелиф имеется кариотип XY, в то время как гормональный тест показал, что у Хелиф был типичный для мужчин уровень тестостерона.

У Хелиф также наблюдается дефицит 5-альфа-редуктазы — нарушение полового развития, которое встречается только у биологических мужчин.

Фото: из личного архива Джаффара Айт Аудиа

Напомним, Хелиф летом 2024 года принимала участие в Олимпийских играх в Париже и завоевала там золото. В МОК посчитали, что для отбора на Игры никакой гендерный тест не нужен — и Хелиф благодаря этому оказалась в Париже в программе женского турнира по боксу.

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