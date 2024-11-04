Эгис Климас рассказал о планах Александра Усика после реванша с Фьюри

Менеджер действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика Эгис Климас рассказал о планах своего подопечного боксёра после реванша с экс-чемпионом мира в этом весе британцем Тайсоном Фьюри.

«Будет ли бой с Дюбуа, если мы выиграем реванш с Фьюри? Конечно, да. Мне кажется, что уже больше никого не осталось в супертяжёлом весе [на роль возможных соперников Усика]. Сейчас Дюбуа владеет титулом IBF. И осталось множество споров по поводу легитимности того удара ниже пояса в их первом бою. Люди обсуждают это до сих пор.

Александру было предоставлено время для восстановления, и я думаю, что любой другой боксёр на его месте также воспользовался бы таким шансом. Теперь у Усика будет возможность во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе», — сказал Климас в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.