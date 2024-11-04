Тайрон Вудли поделился мыслями о предстоящем поединке Майка Тайсона с Джейком Полом

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли высказался по поводу предстоящего поединка между легендарным чемпионом прошлых лет Майком Тайсоном и популярным блогером, а также профессиональным боксёром Джейком Полом. Бой состоится 15 ноября в Арлингтоне (США).

«Я думаю, что это будет равное противостояние. С учётом возраста Майка и того, что он уже давным-давно прошёл свой пик боевой формы, это будет равный бой. Но если бы Тайсон был в расцвете своих сил, то у Джейка вообще не было бы никаких шансов. Этот бой бы просто даже не был санкционирован», — приводит слова Вудли DAZN.

Боксёрский поединок между Тайсоном и Полом пройдёт по формуле восемь раундов по две минуты.