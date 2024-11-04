Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайрон Вудли поделился мыслями о предстоящем поединке Майка Тайсона с Джейком Полом

Тайрон Вудли поделился мыслями о предстоящем поединке Майка Тайсона с Джейком Полом
Майк Тайсон
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли высказался по поводу предстоящего поединка между легендарным чемпионом прошлых лет Майком Тайсоном и популярным блогером, а также профессиональным боксёром Джейком Полом. Бой состоится 15 ноября в Арлингтоне (США).

«Я думаю, что это будет равное противостояние. С учётом возраста Майка и того, что он уже давным-давно прошёл свой пик боевой формы, это будет равный бой. Но если бы Тайсон был в расцвете своих сил, то у Джейка вообще не было бы никаких шансов. Этот бой бы просто даже не был санкционирован», — приводит слова Вудли DAZN.

Боксёрский поединок между Тайсоном и Полом пройдёт по формуле восемь раундов по две минуты.

Материалы по теме
«Ты снова потрясёшь мир». Стипе Миочич поддержал Джейка Пола перед боем с Майком Тайсоном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android