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Легендарный рестлер WWE объявил о проведении финального в карьере поединка

Легендарный рестлер WWE объявил о проведении финального в карьере поединка
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57-летний американский рестлер, актёр, бывший игрок в американский футбол и комментатор смешанных боевых искусств, наиболее известный своими выступлениями в World Championship Wrestling (WCW) и World Wrestling Entertainment (WWE) Билл Голдберг заявил о завершении своей карьеры в 2025 году.

«Всё решено. Новость дня, которая уже была обсуждена с тремя руководителями WWE — Ником Ханом, Крисом Легентилем и Полом Левеком — заключается в том, что, в 2025 году Голдберг проведёт последний перед выходом на пенсию матч!» — приводит слова Билла издание Newsweek.

Голдберг один из культовых рестлеров в истории индустрии, популярность которого пришлась на конец XX и начало XXI века. Считается создателем и одним из лучших исполнителей приёма «Гарпун».

Последнее своё появление в WWE он совершил осенью 2024 года на шоу Bad Blood, где поучаствовал в словесной конфронтации с чемпионом в тяжёлом весе Гюнтером.

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