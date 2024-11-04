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Диллиан Уайт хочет реванш с Энтони Джошуа больше боя с Уайлдером

Диллиан Уайт хочет реванш с Энтони Джошуа больше боя с Уайлдером
Энтони Джошуа
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Известный британский супертяжеловес Диллиан Уайт заявил, что хочет провести реванш с экс-чемпионом мира в этом дивизионе Энтони Джошуа больше, чем с бывшим чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером, с которым ему пытаются организовать поединок в 2025 году.

«Я по-настоящему ненавижу Уайлдера, но меня побеждал Джошуа, а не Уайлдер, поэтому мне бы больше хотелось встретиться в реванше с Джошуа, чем с Деонтеем», — сказал Диллиан в своём интервью YouTube-каналу TalkSport Boxing.

Напомним, что Джошуа в сентябре 2024 года потерпел поражение нокаутом от ныне действующего чемпиона IBF Даниэля Дюбуа и планирует возвращение на ринг в феврале 2025 года против пока ещё не объявленного соперника.

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