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Джозеф Паркер заявил о готовности к бою с Даниэлем Дюбуа

Джозеф Паркер заявил о готовности к бою с Даниэлем Дюбуа
Даниэль Дюбуа
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Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Джозеф Паркер заявил о готовности провести бой против действующего обладателя титула IBF в этом дивизионе Даниэля Дюбуа.

«Я свеж, мотивирован и заряжен на большой бой, который мне обещают с марта этого года. Я знаю, что команда Дюбуа уже связывалась с несколькими возможными соперниками и ни с кем не договорилась. Так давайте же сделаем это, я готов. Есть вероятность нашего боя, и я очень надеюсь, что организационный вопрос по этому поединку решится, и мы выйдем в ринг», — сказал Паркер в интервью на YouTube-канале TalkSport.

Напомним, Дюбуа в сентябре 2024 года успешно провёл первую защиту своего пояса, одержав победу нокаутом в пятом раунде над экс-чемпионом мира Энтони Джошуа.

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