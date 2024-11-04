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Российский боксёр Харитон Агрба победил Габриэля Росу в титульном поединке

Российский боксёр Харитон Агрба победил Габриэля Росу в титульном поединке
Харитон Агрба
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Сегодня, 4 ноября, в Самаре состоялся очередной вечер бокса из серии турниров «Ночь чемпионов IBA», где главным событием шоу стал бой за титул чемпиона IBA в весе до 67 кг между непобеждённым российским боксёром первого полусреднего веса Харитоном Агрба и таким же не знающим на момент боя поражений аргентинцем Габриэлем Росой.

Этот бой был санкционирован WBA (Всемирной боксёрской ассоциацией) и имел статус претендентского.

Поединок продлился все отведённые 10 раундов, и по их итогам победу единогласным решением судей одержал Агрба.

Таким образом, Харитон стал чемпионом IBA и обязательным претендентом на титул WBA в первом полусреднем весе, которым владеет американец Хосе Валенсуэла.

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