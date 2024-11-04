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Вячеслав Дацик — Андрею Орловскому: приезжай в Россию, проведём реванш

Вячеслав Дацик — Андрею Орловскому: приезжай в Россию, проведём реванш
Вячеслав Дацик
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Скандально известный российский боец ММА Вячеслав Дацик вызвал на бой экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Андрея Орловского.

«Услышал, что «Хрустальную челюсть» выгнали из UFC. Но я всегда рад поприветствовать друга Андрея своей фирменной колхозочкой. Всё же мой нокаут запустил его карьеру и сделал его популярным. Я думаю, сейчас популярности ему как раз не хватает. Готов повторить!

Приезжай в Россию — и проведём реванш, давай сразимся по новой спустя четверть века. Посмотрим, кто из нас ещё в форме», — сказал Дацик на своей странице в социальной сети.

Напомним, Дацик и Орловский проводили бой в далёком 1999 году, и тогда победу нокаутом одержал Дацик.

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