Иман Хелиф приняла участие в агитационном ролике предвыборной кампании Дональда Трампа

Скандально известная олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф приняла участие в агитационном видеоролике предвыборной кампании бывшего президента США Дональда Трампа.

Напомним, Хелиф летом 2024 года принимала участие в Олимпийских играх в Париже и завоевала там золото. В МОК посчитали, что для отбора на Игры никакой гендерный тест не нужен — и Хелиф благодаря этому оказалась в Париже в программе женского турнира по боксу.

Накануне французским журналистом были опубликованы отчёты о гендерном тесте олимпийской чемпионки из Алжира, который она прошла в 2023 году. Согласно медицинским заключениям, у спортсменки выявлено наличие тестикул и микропениса.