Источник: Джон Сина может получить шанс побить рекорд в последней для себя WrestleMania

47-летний американский киноактёр и легендарный рестлер федерации World Wrestling Entertainment (WWE) Джон Сина может получить возможность сразиться за один из двух главных титулов компании на крупнейшем шоу года Wrestlemania 41 во время своего прощального тура, сообщает Wrestling Observer Newsletter.

Как говорит издание, идея заключается в том, чтобы Джон Сина в свой последний забег в реслинг-индустрии побил рекорд легендарного атлета прошлого столетия Рика Флэра. Сейчас у Джона и Рика по 16 титульных забегов с главным поясом WWE.

На данный момент чемпионами компании являются: Коди Роудс (неоспоримый чемпион WWE) и Гюнтер (титул в тяжёлом весе).

Ранее другой легендарный рестлер WWE Голдберг объявил, что проведёт свой последний поединок в 2025 году.