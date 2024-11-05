Харитон Агрба прокомментировал победу над Габриэлем Росой

Непобеждённый чемпион IBA в весе до 67 кг, а также обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе россиянин Харитон Агрба дал комментарий после уверенной победы единогласным решением судей над аргентинцем Габриэлем Росой.

«Приятно ощущать себя чемпионом мира. Первая цель достигнута, но впереди ещё много работы, чтобы становиться лучше и завоёвывать новые пояса. Хотя прямо сейчас я до конца не осознаю, что стал чемпионом. Нужно время.

Я очень рад, что мне удалось добиться победы в поединке с таким сильным соперником. Могу сказать, что на данный момент это самый сложный соперник в моей профессиональной карьере. Я понимаю, что ещё могу прогрессировать. Когда выхожу на ринг, мне нужно где-то минуту на разведку, а потом — начинать искать ключи. В этом поединке моя задача заключалась в том, чтобы держать свой темп и действовать дисциплинированно. Нужно было осторожничать с его левой рукой, потому что именно этой рукой он завершал поединки досрочно. И мы справились», — приводит слова Агрба пресс-служба IBA.