Дастин Порье намекнул на последний бой в карьере

Трёхкратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье намекнул, что планирует провести один поединок перед уходом из спорта.

«Последний танец», — написал Порье в социальной сети X (ранее Twitter).

Дастину Порье 35 лет. Американец дебютировал в UFC в 2011 году и до 2015-го выступал в полулёгком дивизионе (до 65 кг), после чего перешёл в лёгкий вес.

В октябре 2019 года Порье сразился за титул, но уступил удушающим приёмом россиянину Хабибу Нурмагомедову. В декабре 2021-го американец вновь бросил вызов чемпиону, но на этот раз проиграл техническим нокаутом бразильцу Чарльзу Оливейре. В июне 2024 Порье встретился в титульном бою с россиянином Исламом Махачевым и снова уступил удушающим приёмом.