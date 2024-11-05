Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дастин Порье намекнул на последний бой в карьере

Дастин Порье намекнул на последний бой в карьере
Комментарии

Трёхкратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье намекнул, что планирует провести один поединок перед уходом из спорта.

«Последний танец», — написал Порье в социальной сети X (ранее Twitter).

Дастину Порье 35 лет. Американец дебютировал в UFC в 2011 году и до 2015-го выступал в полулёгком дивизионе (до 65 кг), после чего перешёл в лёгкий вес.

В октябре 2019 года Порье сразился за титул, но уступил удушающим приёмом россиянину Хабибу Нурмагомедову. В декабре 2021-го американец вновь бросил вызов чемпиону, но на этот раз проиграл техническим нокаутом бразильцу Чарльзу Оливейре. В июне 2024 Порье встретился в титульном бою с россиянином Исламом Махачевым и снова уступил удушающим приёмом.

Материалы по теме
«Я был не просто впечатлён, а потрясён». Дастин Порье — о победе Топурии над Холлоуэем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android