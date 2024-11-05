Источник: Александр Романов уволен из UFC, несмотря на победу

Молдавский боец UFC Александр Романов, выступающий в тяжёлом весе (до 120 кг), уволен из американского промоушена, сообщает в социальных сетях ресурс UFC Roster Watch.
Александру Романову 33 года. Боец дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2020-го дрался в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и три поражения.
В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 246 в Лас-Вегасе (США), Романов победил единогласным судейским решением бразильца Родриго Насименто, закрыв досрочное поражение от другого бойца из Бразилии, Жаилтона Алмейды.
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