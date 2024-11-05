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Боксёрские федерации Казахстана и Узбекистана вступили в World Boxing

Боксёрские федерации Казахстана и Узбекистана вступили в World Boxing
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Международная боксёрская организация World Boxing одобрила заявки на вступление национальных федераций Казахстана, Узбекистана, Гватемалы и Лаоса на ежегодном конгрессе, прошедшем в городе Пуэбло (США), сообщает издание Reuters.

Теперь число стран, входящих в организацию, увеличится до 55.

Напомним, World Boxing была создана из-за конфликта Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной боксёрской ассоциации (IBA) в 2023 году с целью организации отбора на Олимпийские игры.

Ранее стало известно, что бывший чемпион мира среди профессионалов казахстанец Геннадий Головкин стал председателем World Boxing.

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