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Нейт Диаз провёл шуточный бой с фанатом на улице

Нейт Диаз провёл шуточный бой с фанатом на улице
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Бывший боец UFC звёздный американец Нейт Диаз опубликовал видео шуточного боя с фанатом, попросившим его подписать перчатки.

«Чувак подкатил ко мне подписать перчатки, и я заставил его драться со мной», — написал Диаз в социальных сетях.

Нейзу Диазу 39 лет. Американец выступал в UFC с 2007 по 2022 год и встречался с такими бойцами, как Рори Макдональд, Дональд Серроне, Бенсон Хендерсон, Рафаэль дос Аньос, Конор Макгрегор, Энтони Петтис, Хорхе Масвидаль, Леон Эдвардс и Тони Фергюсон. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 15 побед и 11 поражений.

Массовая драка на пресс-конференции Масвидаля и Диаза

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