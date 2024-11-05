Чендлер: стану чемпионом UFC в 2025 году

Бывший претендент на титул UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Майкл Чендлер поделился ожиданиями от предстоящего реванша с бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится 17 ноября на турнире UFC 309 в Нью-Йорке (США).

«Вы увидите нечто особенное от меня 17 ноября. Это будет ошеломляюще. А в следующем году я стану чемпионом», – написал Чендлер в социальных сетях.

Напомним, первый поединок Чендлера и Оливейры состоялся в мае 2021 года на турнире UFС 262 и завершился победой бразильца техническим нокаутом во втором раунде.

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