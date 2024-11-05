Хабибулаев: трэш-ток нужно уметь вести. Молодёжь смотрит поп-MMA и ведёт себя по-хамски

Пятикратный чемпион мира по боевому самбо россиянин Шейх‑Мансур Хабибулаев высказался о своём отношении к трэш-току в единоборствах.

«У него должны быть свои границы и пределы. Если ты делаешь трэш-ток, нужно это уметь. А если ты не умеешь, то не нужно оскорблять, задевать чувства других людей. В поп-MMA должны были пресекать такие моменты организаторы. Так трэш-ток не ведут.

Посмотрите, как вёл трэш-ток Мохаммед Али. Он не оскорблял, не задевал соперников. А если ведёшь, веди красиво. Оцени оппонента, но не оскорбляй. Я это не приветствую. А наше подрастающее поколение смотрит ролики по поп-MMA и думает, что это нормально. Парни начинают вести себя по-хамски.

Мужчина, особенно действующий спортсмен, должен вести себя сдержанно. Неосознанно он подаёт пример подрастающим. Поэтому, как бы тяжело ни было, мужчина должен вести себя сдержанно и подавать правильный пример», — сказал Хабибулаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.