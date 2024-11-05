Пятикратный чемпион мира по боевому самбо оценил вклад Емельяненко и Хабиба в его развитие

Пятикратный чемпион мира по боевому самбо россиянин Шейх‑Мансур Хабибулаев высказался о влиянии знаковых отечественных бойцов на своё становление.

«Давайте поэтапно. Фёдор Емельяненко, безусловно, человек с большим именем. Он очень многое сделал для единоборств. Именно с таких людей и нужно брать пример. Как Фёдор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Забит Магомедшарипов.

Посмотрите, как Фёдор выходит и ронял таких огромных людей, но при этом всегда вёл себя очень скромно. Я этим восхищался. Такой маленький человек выходил и ронял таких огромных людей. И Хабиб всегда вёл себя смиренно и достойно, хотя имел столько регалий. Вот таких людей я называю настоящими мужчинами. Имея за плечами столько успехов, они не становились высокомерными. С таких людей нужно брать пример. Для самбо и мира единоборств они сделали очень многое», — сказал Хабибулаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.