Шавкат Рахмонов назвал желаемого соперника на UFC 310

Непобеждённый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов заявил, что хотел бы сразиться с бывшим чемпионом организации нигерийцем Камару Усманом на турнире UFC 310 в декабре.

«Я готов спасти кард, если это будет бой за временный титул. Считаю, что Усман – достойный соперник, и он, вероятно, будет готов», — сказал Рахмонов в подкасте Ариэля Хельвани.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 296 в декабре, Рахмонов победил удушающим приёмом во втором раунде американского экс-претендента на титул Стивена Томпсона.

Усман не выступал с октября 2023 года, когда на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) уступил раздельным судейским решением Хамзату Чимаеву.