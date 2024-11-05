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Шавкат Рахмонов назвал желаемого соперника на UFC 310

Шавкат Рахмонов назвал желаемого соперника на UFC 310
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Непобеждённый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов заявил, что хотел бы сразиться с бывшим чемпионом организации нигерийцем Камару Усманом на турнире UFC 310 в декабре.

«Я готов спасти кард, если это будет бой за временный титул. Считаю, что Усман – достойный соперник, и он, вероятно, будет готов», — сказал Рахмонов в подкасте Ариэля Хельвани.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 296 в декабре, Рахмонов победил удушающим приёмом во втором раунде американского экс-претендента на титул Стивена Томпсона.

Усман не выступал с октября 2023 года, когда на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) уступил раздельным судейским решением Хамзату Чимаеву.

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