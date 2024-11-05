Миочич: мой поединок с Джонсом не был нужен UFC, этого хотел я

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Стипе Миочич высказался об организации поединка с действующим обладателем титула соотечественником Джоном Джонсом, который состоится 17 ноября на турнире UFC 309 в Нью-Йорке (США).

«Я просто хотел драться с Джоном. Аспиналл – отличный боец, но я хотел боя с Джонсом. Я жаждал этого поединка. И UFC дали мне его. Им это не было нужно», — приводит слова Миочича MMA Fighting.

Джонс не выступал с марта 2023 года, когда на UFC 285 завоевал вакантный титул, досрочно остановив в первом раунде француза Сириля Гана. Миочич не дрался с марта 2021 года, когда на UFC 270 проиграл нокаутом в реванше с камерунцем Фрэнсисом Нганну, лишившись титула.