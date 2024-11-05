Хабибулаев: мечтаю стать олимпийским чемпионом по боевому самбо

Пятикратный чемпион мира по боевому самбо россиянин Шейх‑Мансур Хабибулаев высказался о своём желании выступить на Олимпийских играх.

«Конечно, от этого не откажется ни один спортсмен. Но я не знаю, что будет через три-четыре года. Я бы очень хотел принять участие и стать олимпийским чемпионом. Это мечта любого самбиста, каждого спортсмена. И я мечтаю стать олимпийским чемпионом. Три-четыре года назад я уже надеялся на то, что нас допустят», — сказал Хабибулаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 26 августа 2024 года самбо было признано олимпийской дисциплиной в России.