Хабибулаев: отправлял бы россиян на турниры даже без флага и гимна

Пятикратный чемпион мира по боевому самбо россиянин Шейх‑Мансур Хабибулаев высказался о нейтральном статусе отечественных спортсменов на международных турнирах.

«Все сейчас занимаются единоборствами, людям это интересно. Очень большая популярность и по нашей стране, и во всём мире. Я считаю, что спорт – вне политики. Там совсем другие люди, другие умы. А спорт всегда служил для сплочения.

Спортсмены же тренируются. Но если посмотреть с другой стороны… Я бы отправлял своих спортсменов, даже если не дают выступать с флагом и гимном. Тебе должно быть это интересно. Конечно, флаг не дали поднять, тебе не рады люди. Но это своего рода провокация, чтобы тебя «слить» или убрать. Но даже если не дают флаг и гимн, пусть твои ребята поедут и покажут там всем. Это же твой человек, твой спортсмен. Он представляет Россию, ты это знаешь. А дают или не дают поднять флаг, я бы этому значения не придавал. Лучше доказывать, что наша страна действительно находится на высоком уровне в спортивном плане. Ты приехал туда и доказал. Это – результат. А так… Они не дают нам флаг поднимать, а мы на это ведёмся и «сливаемся», остаёмся без медалей. Я считаю, что мы не должны вестись на такие провокации. Пусть наш спортсмен поедет и заберёт золотую медаль. Вот это – победа», — сказал Хабибулаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.