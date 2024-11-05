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Хабибулаев: Роналду и Месси — лучшие из лучших. У России и США такая же конкуренция

Хабибулаев: Роналду и Месси — лучшие из лучших. У России и США такая же конкуренция
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Пятикратный чемпион мира по боевому самбо россиянин Шейх‑Мансур Хабибулаев высказался о политическом и спортивном противостоянии России и США.

«У нас всегда было противостояние с США. То на спортивных, то на политических аренах. И это противостояние будет продолжаться. Это интересно всем. Не только спортсменам, но и другим людям. И то, что наши парни побеждают, приносит удовольствие. Это даёт дополнительную мотивацию. Эта конкуренция между Россией и США всегда была и будет. Криштиану Роналду и Лионель Месси же конкурируют друг с другом. Потому что они лучшие из лучших. Вот и Россия с США так же конкурируют», — сказал Хабибулаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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