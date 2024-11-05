Чемпион мира по боевому самбо из России рассказал, как тяжело драться с соотечественниками

Пятикратный чемпион мира по боевому самбо россиянин Шейх‑Мансур Хабибулаев рассказал, как относится к боям с соотечественниками.

«Скажу на своём опыте. В финале на чемпионате мира мне было сложнее всего выходить именно против нашего парня. А всё потому, что ты видишься с ним, общаешься, сталкиваешься. Знаешь, что он представитель той же страны. И это психологически давит на тебя. Думаю, у парней было так же. Но мы – спортсмены. Понимаем, что должны драться. И каждый старается делать всё, чтобы побеждать. Но я изначально не хотел, чтобы Бетербиев и Бивол сталкивались между собой. Хотел, чтобы они оба оставались непобеждёнными чемпионами», — сказал Хабибулаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.