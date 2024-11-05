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Кормье выступил за отмену единственного поражения Джона Джонса

Кормье выступил за отмену единственного поражения Джона Джонса
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье считает, что его бывший соперник и соотечественник Джон Джонс должен считаться непобеждённым.

Напомним, единственное поражение Джонс потерпел в 2009 году, будучи дисквалифицированным за нелегальный удар локтем.

«Джон Джонс должен быть непобеждённым. Должен. Удар локтем «12 на 6» — безумие, хотя мы должны драться по правилам. К сожалению, рефери был идиотом и сказал, что его нужно дисквалифицировать. Он не побеждён», — приводит слова Кормье издание MMA Fighting.

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