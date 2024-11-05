Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Оленичев: у Царукяна есть всё для победы, но Махачев находит ключи ко всем

Оленичев: у Царукяна есть всё для победы, но Махачев находит ключи ко всем
Аудио-версия:
Комментарии

Олег Оленичев, боец команды «Архангел Михаил», высказался о реванше между российскими легковесами Исламом Махачевым и Арманом Царукяном, который может состояться на турнире UFC 311 в январе.

«Я Армана знаю, когда он был ребёнком. Он ещё тогда был жёстким типом. У него всё есть, чтобы победить. Но Ислам и его команда — они всегда находят ключи к любому сопернику. Сложно прогнозировать. Бой очень интересный.

Арман — это более молодое поколение бойцов, Ислам чуть постарше, другая школа. Тяжело биться с человеком, которого вёл Абдулманап Нурмагомедов. Они прошли огонь, воду и медные трубы. Они, можно сказать, запатентовали уничтожающий вид борьбы в стойке и партере. Интересно, что может Арман противопоставить Исламу», — сказал Оленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Материалы по теме
Ислам Махачев и Арман Царукян могут провести реванш на UFC 311
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android