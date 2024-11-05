Оленичев: у Царукяна есть всё для победы, но Махачев находит ключи ко всем

Олег Оленичев, боец команды «Архангел Михаил», высказался о реванше между российскими легковесами Исламом Махачевым и Арманом Царукяном, который может состояться на турнире UFC 311 в январе.

«Я Армана знаю, когда он был ребёнком. Он ещё тогда был жёстким типом. У него всё есть, чтобы победить. Но Ислам и его команда — они всегда находят ключи к любому сопернику. Сложно прогнозировать. Бой очень интересный.

Арман — это более молодое поколение бойцов, Ислам чуть постарше, другая школа. Тяжело биться с человеком, которого вёл Абдулманап Нурмагомедов. Они прошли огонь, воду и медные трубы. Они, можно сказать, запатентовали уничтожающий вид борьбы в стойке и партере. Интересно, что может Арман противопоставить Исламу», — сказал Оленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.