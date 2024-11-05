Дональд Трамп обратился к бывшему чемпиону UFC в день выборов президента США

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп поблагодарил бывшего чемпиона UFC Камару Усмана за поддержку. Ранее тот заявил, что солидарен со взглядами Трампа.

«Я знаю, как хочу жить и как хочу воспитывать свою семью», — написал Усман на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению фото с Трампом.

«Для меня честь услышать такое от великого бойца. Спасибо!» – ответил Дональд.

Выборы президента США проходят сегодня, 5 ноября. Трамп является кандидатом от Республиканской партии. Кандидаткой от Демократической партии является Камала Харрис.

Ранее непобеждённый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов заявил, что хотел бы сразиться с Усманом на турнире UFC 310 в декабре.

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