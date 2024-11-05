Рахмонов рассказал, как отреагировал на отмену чемпионского боя с Мухаммадом

Непобеждённый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал, как отреагировал на отмену чемпионского поединка с американцем Белалом Мухаммадом, который должен был состояться на турнире UFC 310 в декабре.

«Конечно, плохо было. Готовились, готовы были с ним подраться, неприятно… Что делать? Он травмировался и отказался от боя. Говорят, какую-то инфекцию занёс. Будем ждать. UFC 310, я готов к любому», — сказал Рахмонов в подкасте Ариэля Хельвани.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 296 в декабре, Рахмонов победил удушающим приёмом во втором раунде американского экс-претендента на титул Стивена Томпсона.