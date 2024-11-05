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Кремлёв — о скандале с Хелиф: Томас Бах должен встать на колени и извиниться

Кремлёв — о скандале с Хелиф: Томас Бах должен встать на колени и извиниться
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Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв прокомментировал новый скандал вокруг победительницы женского боксёрского турнира Олимпиады-2024 алжирки Иман Хелиф.

«Томас Бах должен встать на колени и извиниться перед всеми боксёрами за свою ложь! Факты говорят сами за себя: ранее IBA уже предоставляла данные по спортсменам-мужчинам, которые выступали в женской категории на Олимпийских играх — 2024. Издание Le Correspondant представило медицинский отчёт, подтверждающий, что Хелиф — мужчина.

От лица всего международного сообщества мы требуем извинений от руководства МОК, в частности от Томаса Баха, который, вопреки здравому смыслу, поставил личные интересы превыше всего. Он должен встать на колени перед оскорблёнными девушками и всем боксёрским сообществом, вернуть медали и признать свою ложь!» — написал Кремлёв в социальных сетях.

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