Костя Цзю: ситуацию с Хелиф нужно было пресекать в самом начале

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал новый скандал вокруг победительницы женского боксёрского турнира Олимпиады-2024 Иман Хелиф.

Напомним, ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчёт о гендерном тесте Хелиф, пройдённый в 2023 году. Согласно медицинским заключениям, у спортсменки выявлено наличие тестикул и микропениса.

«Так ведь и другие спортсмены могут использовать ситуацию с Хелиф как пример. Это нужно было пресекать в самом начале. Но Международный олимпийский комитет этого не сделал. Однако правда должна восторжествовать», — приводит слова Цзю издание ТАСС.