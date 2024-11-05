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Конор Макгрегор поделился мнением о предстоящем реванше между Усиком и Фьюри

Конор Макгрегор поделился мнением о предстоящем реванше между Усиком и Фьюри
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Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор высказался насчёт предстоящего реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Конечно, не хочется проигрывать, особенно таким бойцам, как Александр Усик. Тем не менее первый бой был близким. Думаю, что у Фьюри было несколько хороших моментов в том поединке. Тайсон — тот парень, который может многое изменить в своём стиле. Если вы посмотрите на его трилогию с Деонтеем Уайлдером, то увидите, что он совершенствовался от боя к бою. Ожидаю, что Тайсон Фьюри будет гораздо более сосредоточенным и тактичным. Разница в размерах между ним и Александром существенна, но Усик — опытный боксёр. Это будет тяжёлый бой», — приводит слова Макгрегора портал Bloody Elbow.

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