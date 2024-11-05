Магомед Курбанов возвращается в ринг после поражения нокаутом от Исраила Мадримова

29-летний экс-претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе россиянин Магомед Курбанов (25-1, 13 KO) проведёт следующий поединок против соотечественника Асланбека Козаева (35-3-1, 9 КО) на турнире RCC Boxing Promotions, который состоится 30 ноября в Екатеринбурге.

Бой между Магомедом и Асланбеком станет главным событием вечера и будет идти 10 раундов.

Фото: RСС

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 9 марта 2024 года в Екатеринбурге, Магомед разделил ринг с бывшим чемпионом мира по версии WBA в первом среднем весе представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой завершился победой Исраила техническим нокаутом в пятом раунде.