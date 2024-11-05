Трамп предложил Уайту организовать бои между лучшими бойцами мира и бойцами-мигрантами

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в городе Питтсбург (штат Пенсильвания), заявил, что посоветовал президенту UFC Дане Уайту создать лигу смешанных единоборств, в которой должны будут драться лучшие бойцы мира и бойцы-мигранты.

«У меня был разговор с Даной Уайтом. Я ему сказал, что он должен создать лигу, в которой будут драться лучшие бойцы на планете с бойцами-мигрантами. Мне хотелось бы, чтобы эти парни встретились в октагоне, и, как я думаю, мигрант вполне может победить, поскольку некоторые из них весьма искусны», — приводит слова Дональда Трампа портал Mirror.